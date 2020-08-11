Знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов приехал в Иркутск

Вячеслав Фетисов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутск, 11 августа прилетел знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. В Приангарье прославленный спортсмен, который ныне работает в комитете Госдумы, приехал, чтобы посетить населенные пункты на берегу Байкала и оценить возможность строительства очистных сооружений вне природоохранных зон.

- Моя работа в комитете Госдумы непосредственно связана с вопросами туристической отрасли, - отметил Вячеслав Фетисов. - Закон об экологическом туризме был инициирован не случайно: это перспектива для регионов в создании новых рабочих мест, привлечении новых туристов в уникальные территории. Но здесь нужно очень правильно подойти – нельзя приносить экологию в жертву развитию туризма.

Но и это еще не все. Вячеслав Фетисов также рассказал, что сейчас ведутся переговоры по проведению на льду Байкала международного хоккейного матча, в котором примут участие другие звезды мирового хоккея. Игра может состояться уже в марте 2021 года.