Дым от лесных пожаров в соседних регионах пришел в Иркутскую область

В Приангарье пришел дым от лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутскую область пришел дым от 10 лесных пожаров, которые сейчас полыхают в соседних регионах. Так, шесть очагов действуют в Якутии, четыре пожара в Красноярском крае. К слову, один из них уже перешел на леса Приангарья. Что касается дыма, то он движется через Тайшетский район и реку Лена. В зону задымления попадают сразу 39 сел и поселков в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском районах, а также город Братск.

- Необходимо донести информацию о задымленных территориях, - отметил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - О количестве проживающих там людей, в том числе с хроническими заболеваниями, а также принять решение о срочном тушении пожаров с помощью авиации.

Сейчас задымление наблюдается в основном в верхних слоях атмосферы. Но, каждое утро дым опускается в приземные слои, и тогда местные жители его чувствуют. Ежедневно проверяют воздух и специалисты Роспотребнадзора. По их словам, на 11 августа превышения по предельно допустимой концентрации вредных веществ в Приангарье нет.