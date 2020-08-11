Игорь Кобзев: Мы ликвидируем экологическую бомбу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Первое заседание межведомственного штаба по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий состоялось в Усолье-Сибирском.

Напомним, что градообразующее предприятие «Усольехимпром» не работает уже больше 20 лет. На его промплощадке расположено свыше 400 промышленных объектов. В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов. Все объекты на этой территории, а также почва и подземные воды пропитаны опасными химическими веществами.

Президент России Владимир Путин провел совещание об экологической ситуации в городе УсольеСибирском и поручил решить копившуюся годами проблему.

По итогам заседания межведомственного штаба глава Приангарья Игорь Кобзев отметил, что на площадке «Усольехимпрома» загрязнено более 600 га земли. На ближайшие три месяца сформирована дорожная карта. Определено четыре участка, где будет организован процесс ликвидации отходов. В первую очередь планируется обезвредить 16 емкостей с опасными веществами. Далее предусмотрены демонтаж цеха ртутного электролиза, консервация соляных скважин.

- Мы убираем экологическую бомбу, которая лежала здесь на протяжении десятилетий. Сейчас мы делаем первый шаг к тому, чтобы ее ликвидировать. Сдвигаем с мертвый точки вопросы, которые не решались годами, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона сообщил, что площадка «Усольехимпрома» будет огорожена. Здесь установят строгий пропускной режим. Охранять периметр с 1 сентября начнет Росгвардия. Между тем, на этой территории продолжают работу 16 предприятий.

- Мы определили, что три из них останутся здесь и продолжат выполнять оборонзаказ. По остальным предполагается перенос производств с возмещением затрат на переезд. Сегодня вся площадка «Усольехимпрома» вошла в национальный проект «Экология». То есть, финансирование всех мероприятий будет обеспечено, - сказал и.о. губернатора Иркутской области.

Полностью ликвидировать загрязнение, оставленное «Усольехимпромом», предполагается к 2024 году. На эти цели необходимы миллиарды рублей.

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