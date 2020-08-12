Уголовное дело на директора салона красоты завели в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пойдет под суд. В Иркутске в отношении директора косметологической фирмы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Руководитель не захотел восстановить в должности уволенную сотрудницу – офис-менеджера, которую в суде признали незаконно уволенной.

«Учредитель и одновременно исполняющий полномочия директора был предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности в случае, если откажется исполнить решение суда», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Однако, в тот момент и это не заставило принять женщину обратно на работу, поэтому уголовное дело все-таки возбудили. Сейчас проходит расследование. После дело отправят в суд. Директору салона красоты грозит внушительный штраф – до 200 тысяч рублей или до 18 зарплат, либо обязательные работы до 480 часов или принудительные работы на два года. Возможно даже лишение свободы до двух лет.

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