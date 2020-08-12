Еще 115 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с коронавирусом 12 августа в Иркутской области продолжается. Инфекция отступает, но ежедневный прирост заболевших пока значительный – больше сотни. Вот и сегодня стало известно о том, что еще у 115 жителей Приангарья подтвердился COVID-19. Общее число случаев заражения в области с начала пандемии – 15 101.

«В больницах Приангарья находятся 744 пациента с коронавирусом, 43 из них - в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «Еще 2097 человек лечатся амбулаторно».

Есть и хорошие новости: 12 018 человек удалось вылечить. Только за минувшие 24 часа выздоровели 179 счастливчиков.

Увы, и в Приангарье не обошлось без смертей. Утром 12 августа стало известно о кончине еще 4 пациентов. Причиной смерти двух стала новая коронавирусная инфекция, еще двое умерли от сопутствующих заболеваний. стал . Общее число жертв пандемии в регионе – 242 : из них 163 скончались от коронавируса, еще 79 заразившихся от иных тяжелых болезней.

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