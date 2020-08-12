Четыре человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жертв коронавируса в Иркутской области продолжает увеличиваться. За минувшие сутки скончались еще четыре пациента с диагнозом COVID-19. Общее число смертей с начала пандемии в регионе – 242: из них у 163 причина смерти - COVID-19, еще 79 были больны другими заболеваниями, которые привели к летальному исходу.

За сутки прирост заболевших – 115. Количество случаев заражения коронавирусом возросло до 15 101.

«Госпитализированными 12 августа остаются 744 пациента, 43 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2097 человек получают лечение амбулаторно».

К счастью, большинство заразившихся – 12 018 - уже выздоровели (за сутки плюс 179).

Читайте также:

Сибиряк лишился квартиры из-за незаконно построенного балкона. Теперь его жилье продадут на публичных торгах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08