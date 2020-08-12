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Сотрудник ангарской колонии передавал осужденному телефоны за 500 рублей

На днях он услышал приговор суда
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
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Сотрудник ангарской колонии передавал осужденному телефоны за 500 рублей

Сотрудник ангарской колонии передавал осужденному телефоны за 500 рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судимость заработал себе 23-летний сотрудник одной из ангарских колоний из-за 300 и 500 рублей. Именно за эти суммы он нарушил распорядок и передал заключенному сотовые телефоны. Но, незамеченным это не осталось. Вскоре, о нарушениях узнало руководство колонии.

После этого, сотрудник не только потерял работу, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взяток лично в размере, не превышающем 10 000 рублей» и «Превышение должностных полномочий». На днях он услышал приговор суда.

- Его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

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