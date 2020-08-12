На свадьбе - не больше 15 человек: как ЗАГСы Иркутской области проводят регистрации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наконец-то влюбленные в Приангарье могут обменяться кольцами и расписаться в ЗАГСе. Регистрации браков, которые в начале апреля отменяли из-за пандемии коронавируса, возобновлены. Правда, пока с ограничениями. Пышные свадьбы проводить нельзя - в зал пускают максимум 15 человек!

- В это количество входят все присутствующие: жених и невеста, их родители, регистратор, фотограф и видеооператор, остальные гости, - рассказывают в службе ЗАГС по Иркутской области. - Расчет такой - не больше одного человека на четыре квадратных метра.

Ну и, разумеется, все должны быть в защитных повязках, поскольку масочный режим в регионе продлен до 28 августа. А после каждой пары во Дворцах бракосочетания обязательно проводят дезинфекцию.

- Эти ограничения будут сняты только на третьем этапе, когда разрешат проводить массовые мероприятия, - поясняют в службе ЗАГС по региону.

Но для любви нет преград. Подумаешь, скромное торжество в масках. Отбоя от желающих пожениться нет. Однако с каждой парой специалисты обсуждают регистрацию отдельно: если молодые согласны перенести ее на более поздние даты, то так и делают.

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