Александр Ведерников: проблема ликвидации отходов на Усольехимпроме сдвинута с мертвой точки

ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Проблема опасных отходов, которые десятилетиями копились на давно неработающем предприятии «Усольехимпром», сдвинута с мертвой точки. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников. Спикер участвовал в первом заседании Межведомственной комиссии по вопросам ликвидации химического загрязнения, которое состоялось прямо на промплощадке.

«Сейчас всеми силами региона эту тяжелейшую во всех аспектах тему удалось не просто раскачать. Это реальная «экологическая бомба» и сегодня мы видим, что здесь на площадке уже ведется конкретная работа», - подчеркнул Александр Ведерников.

Спикер также напомнил, что депутаты постоянно поднимали вопрос многолетней и масштабной экологической проблеме «Усольехимпрома». Врио губернатора Игорю Кобзеву удалось привлечь к ее решению федеральные силы.

Уточним, что на промплощадке провели дополнительное исследование специалисты «Росатома», Росприроднадзора, Минобороны и МЧС. В результате установили, что площадь опасной зоны составляет 16 кв.км., всего накоплено более 2 млн тонн отходов. На заседании комиссии, в которой приняли участие также Игорь Кобзев, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, представители различных структур, определены шаги, как утилизировать емкости с отходами и цех ртутного электролиза. Планируется разработать проект по рекультивации земельного участка, чтобы потом его можно было использовать. Возможно, что будет создан на этом месте даже экотехнопарк, в котором часть отходов пойдет на переработку. Кроме того, на заседании обсуждали вопросы обеспечения безопасности промплощадки и жителей города, сохранения предприятий, которые сейчас размещены на территории бывшего «Усольехимпрома».