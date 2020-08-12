Игорь Кобзев: Мы сделаем все возможное, чтобы перенести колонию из жилого района Иркутска

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

К исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву обратился депутат Думы Иркутска Григорий Вакуленко. Он поставил вопрос о том, что в жилом районе столицы Приангарья находится исправительная колония №6, соседство с которой доставляет горожанам дискомфорт.

- Иркутяне неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами переместить колонию за пределы города, - отметил депутат.

Глава региона сообщил, что по этому вопросу создана рабочая группа, ее возглавляет первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников.

- Это важный вопрос для жителей не только Свердловского района Иркутска, но и всего города. Мы сделаем все возможное, чтобы перенести колонию из жилого микрорайона, - заявил Игорь Кобзев. - Для этого необходимо подобрать соответствующий участок, согласовать вопрос с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, определить обязанности региона в решении данной проблемы. Рабочей группе необходимо разработать подробную дорожную карту, где будет отражен процесс переноса с учетом финансирования.

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