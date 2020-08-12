Футболисты иркутского «Зенита» потерпели первое поражение в сезоне. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» потерпели первое поражение в сезоне. Во втором туре Первенства России среди команд второго дивизиона, наши парни проиграли в гостях ФК «Олимп-Долгопрудный» со счетом 0:1.

Первый тайм этой встречи выдался нерезультативным. Обе команды за 45 минут так и не смогли поразить ворота друг друга. Сухим счет на табло оставался до 70-й минуты матча, пока иркутяне не пропустили атаку хозяев поля по правому флангу. Навес в штрафную нашей команды, головой замкнул игрок «Долгопрудного» Евгений Харченко. Голкипер «Зенита» Максим Счастливцев пытался спасти свои ворота, но в падении не дотянулся до мяча.

После этого иркутяне смогли создать лишь один опасный момент у ворот хозяев, но сравнять счет не получилось. Мяч после удара Дмитрия Пытлева пролетел выше ворот. Подмосковная дружина уверенно довела дело до победы. Стоит отметить, что в составе "Долгопрудного" сейчас играют сразу несколько футболистов, которые в свое время выступали за клубы Премьер-лиги.

Напомним, в первом матче сезоне зенитовцы сыграли вничью с ФК «Тверь». Следующий матч «Зенит» проведет 19 августа. В рамках Кубка России иркутяне сыграют с «Читой».