В День Воздушного флота России 2020 в Иркутске выставки самолетов не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День воздушного флота России ежегодно отмечают в третье воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 16 число. Но из-за распространения коронавируса в регионе массовые мероприятия все еще под запретом. Так, сотрудники Иркутского аэропорта накануне сообщили, что традиционной выставка самолетов не будет.

Это и не удивительно, посмотреть на вертолеты и борта разных видов, размеров и грузоподъемности в этот день приходили тысячи иркутян. Особенно праздник любили ребятишки. Можно было посидеть в кабине пилота, сфотографироваться за штурвалом.

«Мы выражаем глубокую надежду, что в следующем году праздник обязательно состоится и любители авиации смогут вновь встретиться и поздравить друг друга», - написали представители Иркутского аэропорта в соцсетях.

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