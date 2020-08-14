В День Воздушного флота России 2020 в Иркутске выставки самолетов не будет
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
День воздушного флота России ежегодно отмечают в третье воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 16 число. Но из-за распространения коронавируса в регионе массовые мероприятия все еще под запретом. Так, сотрудники Иркутского аэропорта накануне сообщили, что традиционной выставка самолетов не будет.
Это и не удивительно, посмотреть на вертолеты и борта разных видов, размеров и грузоподъемности в этот день приходили тысячи иркутян. Особенно праздник любили ребятишки. Можно было посидеть в кабине пилота, сфотографироваться за штурвалом.
«Мы выражаем глубокую надежду, что в следующем году праздник обязательно состоится и любители авиации смогут вновь встретиться и поздравить друг друга», - написали представители Иркутского аэропорта в соцсетях.
Читайте также:
Бордель работал под видом массажного салона в центре Иркутска. Публичный дом был открыт на улице Российская (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08