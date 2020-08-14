Движение на участке улицы Трилиссера в Иркутске ограничат с 3 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на участке улицы Трилиссера будет ограничено движение с 3 сентября. Проезд будет затруднен от пересечения с улицей Лебедева-Кумача до строения по адресу ул. Трилиссера, 33 дольше, чем на месяц.

«На данном участке будут проводить строительно-монтажные работы», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться специалисты обещают до 15 октября.

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