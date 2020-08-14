Угон автомобиля предотвратили полицейские в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В городе Саянск Иркутской области патрульные полицейские задержали 19-летнего парня на месте преступления.
«Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что подозрительный молодой человек ходит вокруг припаркованного во дворе дома», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «На место – в микрорайон Юбилейный - выехал экипаж».
Приехавшие полицейские увидели «Ладу Калину» со сломанным боковым стеклом и убегающего парня. Полицейские – Сергей Споялэ, Даниил Булгаков, Виктор Чернышов – догнали злоумышленника и привезли в отделении.
«Задержанным оказался ранее судимый 19 летний житель Зиминского района, который сознался в содеянном», - отмечают в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
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