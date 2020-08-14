Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области
Фото: Яна ЛИСИНА
Нельзя разводить костры, проводить работы, которые могут привести к возгоранию, использовать открытый огонь. На севере Иркутской области продлен особый противопожарный режим до 1 сентября.
«Это связано с сохранением в лесах высокого класса пожарной опасности», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «При возникновении пожара может возникнуть угроза населенным пунктам и объектам экономики».
Напомним, что при сохранении высоких и средних классов пожароопасности в лесах выезды на природу запрещены, нарушение грозит административной ответственностью.
Где продлен особый противопожарный режим:
- города Бодайбо и Бодайбинский район;
- Казачинско-Ленский район;
- Катангский района;
- Киренский район;
- Мамско-Чуйский район;
- Нижнеилимский район;
- Усть-Илимский район;
- Усть-Кутский район;
- Братский район;
- город Усть-Илимск.
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