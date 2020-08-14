Особый противопожарный режим продлен на севере Иркутской области Фото: Яна ЛИСИНА

Нельзя разводить костры, проводить работы, которые могут привести к возгоранию, использовать открытый огонь. На севере Иркутской области продлен особый противопожарный режим до 1 сентября.

«Это связано с сохранением в лесах высокого класса пожарной опасности», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «При возникновении пожара может возникнуть угроза населенным пунктам и объектам экономики».

Напомним, что при сохранении высоких и средних классов пожароопасности в лесах выезды на природу запрещены, нарушение грозит административной ответственностью.

Где продлен особый противопожарный режим:

- города Бодайбо и Бодайбинский район;

- Казачинско-Ленский район;

- Катангский района;

- Киренский район;

- Мамско-Чуйский район;

- Нижнеилимский район;

- Усть-Илимский район;

- Усть-Кутский район;

- Братский район;

- город Усть-Илимск.

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