В новом Ледовом дворце Иркутска скоро зальют лед

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Завершается благоустройство Ледового дворца «Байкал». Объект готовят к сдаче в эксплуатацию. На 18 августа здесь запланированы учения МЧС, которые позволят протестировать инженерные системы сооружения.

Накануне глава Приангарья Игорь Кобзев проверил степень готовности спортивного объекта. В ближайшие дни во Дворце начнут заливать лед, толщина которого должна достигать 5 сантиметров.

- Команда «Байкал-Энергия» 24 августа должна выйти на лед. Хоккеистам нужно готовиться к новому спортивному сезону, - отметил Игорь Кобзев. - В середине сентября в новом Ледовом дворце пройдет этап Кубка России по хоккею с мячом. Затем состоится главное спортивное событие – Чемпионат мира по бенди. Мы должны провести его на высшем уровне.

Напомним, что в спортивном комплексе площадью более 50 тысяч квадратных метров предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, площадки для керлинга, залы для игровых видов спорта, конференций, а также хореографический и тренажерный; гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

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