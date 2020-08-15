Погода на 15 августа в Иркутске: днем небольшой дождь и до +25

Днем в Иркутске небольшой дождь и до +25 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После солнечных будних дней, к выходным в Иркутск вновь вернулась пасмурная погода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 15 августа, в Иркутске ожидается небольшой дождь. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с. Столбик термометра покажет +23, +25.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер подует северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +22,+27 градусов, при облачной погоде +12,+17.

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