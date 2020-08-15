Еще 118 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. К утру, 15 августа инфекцию подхватили еще 118 человек. С начала пандемии в Приангарье уже 15442 заболевших. Госпитализировано 756 жителей региона, у 41 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1893 лечатся амбулаторно. Такие данные приводит оперштаб Правительства Иркутской области.

Увы, за минувшие сутки скончались еще 3 сибиряка, у которых официально был подтвержден COVID-19. Таким образом, за все время распространения болезни, в Приангарье скончался уже 171 человек. Еще 80 умерли от болезней, не связанных с новой инфекцией.

Есть и приятные новости. 12542 жителей Иркутской области полностью победили коронавирус. За сутки от него вылечился еще 171 пациент.

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