Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число умерших от коронавируса увеличилось за минувшие сутки в Иркутской области. Скончались еще три человека, у которых был официально подтвержден COVID-19. Таким образом, за все время распространения инфекции, в Приангарье скончался уже 171 человек. Еще 80 умерли от болезней, не связанных с инфекцией. Такие данные 15 августа приводит оперативный штаб Правительства Иркутской области.

Напомним, что в Приангарье увеличилось и число заболевших коронавирусом. Болезнь подхватили еще 118 человек. С начала пандемии в нашем регионе уже 15442 заболевших. Госпитализировано 756, у 41 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1893 лечатся амбулаторно.

Что касается выздоровевших, то 12542 жителей Иркутской области полностью победили заразу. За сутки от COVID-19 вылечился еще 171 пациент.

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