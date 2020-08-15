Подростки-автоугонщики предстанут перед судом в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске завершено расследование в отношении пяти подростков, которые занимались автоугонами и кражами. Преступники, которым было от 14 до 17 лет, орудовали с июля по август 2019 года в Октябрьском районе города, угоняя отечественные автомобили.

В сентябре 2019 года двое из них похитили 8 тысяч рублей у водителя маршрутного автобуса. Деньги они тут же потратили. Когда всех сообщников задержали, выяснилось, что из пяти человек, двое ранее привлекались к уголовной ответственности. Один участник группы признан судебной психиатрической экспертизой невменяемым. Его отправят на лечение, а остальные четверо предстанут перед судом.

- Они обвиняются по таким статьям как «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи собрали все доказательства их вины. Дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.