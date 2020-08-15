Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Футболистам иркутского «Зенита» запретили играть со зрителями

Без болельщиков «Зенит» проведет как минимум две первые домашние встречи
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
Комментарии (1)Комментарии (1)
Футболистам иркутского «Зенита» запретили играть со зрителями. Фото: Татьяна ГЛЮК

Футболистам иркутского «Зенита» запретили играть со зрителями. Фото: Татьяна ГЛЮК

Не самая радужная новость для иркутских любителей футбола. Нашему ФК «Зенит» запретили проводить первые домашние матчи Первенства России сезона 2020-2021 при зрителях. Причина, как несложно догадаться в распространении коронавируса.

- По решению руководства области, регионального Роспотребнадзора и министерства спорта Иркутской области, первые две домашние игры наша команда проведет без болельщиков, - сообщили на официальной странице «Зенита» в соцсети.

Таким образом, иркутские фанаты не смогут вживую увидеть матчи любимой команды против «Коломны» (23 августа) и против «Знамя труда» (26 августа). Эти игры зенитовцы проведут на центральном стадионе «Труд». Встречи начнутся в 18.00.

Зато болельщики смогут посмотреть игры в прямом эфире в интернете. Смотрите их на youtube-канале портала «ФК Зенит-Иркутск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты иркутского «Зенита» потерпели первое поражение в сезоне (Подробности)

Иркутский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Тверь» в первом матче нового сезона (Подробности)