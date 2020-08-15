Футболистам иркутского «Зенита» запретили играть со зрителями. Фото: Татьяна ГЛЮК

Не самая радужная новость для иркутских любителей футбола. Нашему ФК «Зенит» запретили проводить первые домашние матчи Первенства России сезона 2020-2021 при зрителях. Причина, как несложно догадаться в распространении коронавируса.

- По решению руководства области, регионального Роспотребнадзора и министерства спорта Иркутской области, первые две домашние игры наша команда проведет без болельщиков, - сообщили на официальной странице «Зенита» в соцсети.

Таким образом, иркутские фанаты не смогут вживую увидеть матчи любимой команды против «Коломны» (23 августа) и против «Знамя труда» (26 августа). Эти игры зенитовцы проведут на центральном стадионе «Труд». Встречи начнутся в 18.00.

Зато болельщики смогут посмотреть игры в прямом эфире в интернете. Смотрите их на youtube-канале портала «ФК Зенит-Иркутск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты иркутского «Зенита» потерпели первое поражение в сезоне (Подробности)

Иркутский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Тверь» в первом матче нового сезона (Подробности)