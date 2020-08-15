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Сотрудница банка из Братска украла 55 тысяч рублей со счета клиента

Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
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Сотрудница банка из Братска украла 55 тысяч рублей со счета клиента

Сотрудница банка из Братска украла 55 тысяч рублей со счета клиента

Фото: Александр ГЛУЗ

Подзаработать нечестным путем решила эксперт кредитно-кассового офиса одного из банков Братска. 25-летняя сотрудница, зная сведения клиентов, решила похитить деньги у одного из них. С июля 2019 по октябрь 2019 года, ей удалось снять с его счета 55 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Использование сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну из корыстной заинтересованности, с целью хищения денежных средств с банковского счета». На днях она услышала приговор Братского городского суда.

- Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Причиненный ущерб она уже полностью возместила.

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