Сотрудница банка из Братска украла 55 тысяч рублей со счета клиента Фото: Александр ГЛУЗ

Подзаработать нечестным путем решила эксперт кредитно-кассового офиса одного из банков Братска. 25-летняя сотрудница, зная сведения клиентов, решила похитить деньги у одного из них. С июля 2019 по октябрь 2019 года, ей удалось снять с его счета 55 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Использование сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну из корыстной заинтересованности, с целью хищения денежных средств с банковского счета». На днях она услышала приговор Братского городского суда.

- Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Причиненный ущерб она уже полностью возместила.

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