Полеты в Иркутск вошли в новый перечень субсидируемых маршрутов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России увеличили географию субсидируемых за счет федерального бюджета перелетов. В перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. Есть в этом списке и Иркутск. Постановление об этом уже подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Помимо Иркутска в этот список попали авиасообщения с Красноярском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами страны, - сообщается на официальном сайте Правительства России.

Из-за того, что субсидированные авиабилеты освобождаются от налога и сборов, они будут продаваться по специальному сниженному тарифу,

Добавим, что приоритетное право на субсидии по новому перечню есть у тех авиакомпаний, которые используют современные российские самолеты. Кстати, в июле этого года Правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. По словам властей, это поможет снизить цены на билеты по отдельным направлениям.