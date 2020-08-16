Спасатели эвакуировали туриста, упавшего со скальника в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прогулка по скальнику "Идол", что на Ольхинском плате Шелеховского района, в субботу, 15 августа, закончилась для одного из туристов больницей. Мужчина покорял вместе с компанией мокрые скалы, только вот ни снаряжения, ни специальной подготовки у него не было. Вот, видимо, и оступился на скользких камнях... После падения самостоятельно передвигаться он уже не мог, товарищи вызвали сотрудников МЧС. У сибиряка подозрение на компрессионный перелом позвоночника.

- Спасатели оказали первую помощь и на специальных носилках с особой осторожностью более пяти часов переносили туриста по узким тропинкам и между деревьями, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Ближе к полночи пострадавший был доставлен в Шелеховскую больницу.

В эвакуации мужчины участвовали семь работников аварийно-спасательной службы Иркутской области.