Один пациент умер от коронавируса в Иркутской области за сутки

Два пациента умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за прошедшие сутки умер еще один пациент с коронавирусом, сообщает утром 16 июля региональный оперштаб. Всего с начала пандемии из-за опасной инфекции в регионе скончались 172 человека. Еще 80 сибиряков умерли из-за сопутствующих заболеваний.

Всего в Приангарье отмечено 15556 случаев заболевания коронавирусом. В больницах остаются лишь 766 из них, еще 1859 лечатся амбулаторно. Остальные побороли заразу. Всего выписалось 12679 человек, из них за прошлые сутки - 137 человек.

Тем временем, масочный режим в нашем регионе продлен до 28 августа. Пока еще закрыты театры и кинотеатры, не проводятся массовые мероприятия. А вот учебный год начнется с 1 сентября, в очной форме. Правда, без всеобщих линеек в День знаний, и с соблюдением всех мер предосторожности.

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