Путин объявил благодарность коллективу Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска. Фото: сайт Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Путин объявил благодарность медикам из других городов и регионов, а трех специалистов из Калининградской области распорядился наградить Почетными грамотами президента.

Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска - старейшее детское медучреждение Сибири и Дальнего Востока, работает с 1895 года. Каждый год в стационаре лечатся 24 тысячи маленьких пациентов не только из Иркутской области, но и из других регионов, а врачи становятся лауреатами различных премий.