Отключение света в Иркутске 17 августа: в каких районах не будет электричества

Отключение света в Иркутске 17 августа будет плановым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 17 августа коснется двух округов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания в своем аккаунте "Свет38" во "ВКонтакте". Причина - плановые работы на сетях.

Так, в Октябрьском электроэнергии не будет с 9 до 13 часов в некоторых домах на пяти улицах - 4-й Советской, Александра Невского, Карла Либкнехта, Красных Мадьяр и Советской (список конкретных адресов смотрите ниже).

Также отключение света в Иркутске 17 августа затронет Ленинский округ. Конкретно, электричество перестанут подавать с 9 до 18 часов в дом №22 по переулку 10-й Советский. Кроме того, с 9 до 10 часов, а затем с 17.30 до 18 часов света не будет во всех домах в пяти СНТ: Здоровье, Локомотив, Спутник, Родина, 6 пятилетка.

Отключение света в Иркутске 17 августа - мера необходимая, иркутян просят потерпеть неудобства.

Отключения света в Ленинском районе 17 августа. Фото: аккаунт Иркутской электросетевой компании "Свет38" во "ВКонтакте".