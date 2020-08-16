Два парня, плавая наперегонки, утонули в пруду в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На пруду в деревне Кударейка, что в Эхирит-Булагатском районе, 15 августа разыгралась трагедия. Во время отдыха и купания утонули два молодых человека из поселка Усть-Ордынский. Им было всего по 19 и 20 лет.

- Они плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега, - рассказывают подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Когда к ним подплыл молодой человек из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения.

Пруд в этом месте очень глубокий - около трех метров. Видимо, доплыть до суши не хватило сил... Тела погибших парней поднимали со дна спасатели.

Сотрудники МЧС призывают сибиряков, отдыхающих на реках, озерах, прудах, соблюдать правила безопасности и не купаться в необорудованных для этого местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08