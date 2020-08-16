Турист сорвался со скалы и получил травму позвоночника в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вечером 15 августа в Окинском районе Бурятии, на реке Китой, сорвался со скалы 39-летний мужчина. Он путешествовал по местности в составе зарегистрированной туристической группы.

- Со слов туристов, мужчина упал при обходе скального участка и получил повреждения позвоночника, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Сам двигаться после падения сибиряк не мог. Пришлось вызывать спасателей. А утром 16 августа вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал мужчину из Кырена в Иркутск. Здесь пострадавшего встретили врачи скорой помощи.

Это не единственный подобный случай. Напомним, накануне, 15 августа со скалы сорвался еще один турист - в Шелеховском районе Иркутской области. У него подозрение на компрессионный перелом позвоночника. Его также эвакуировали спасатели, так как из-за травмы он не мог передвигаться самостоятельно.