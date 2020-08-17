Пробки в Иркутске 17 августа: из-за ДТП затор на Маяковского. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 17 августа образовались на подъезде к Глазковскому мосту. Чтобы попасть с левого берега Ангары на правый через эту переправу жителям Ленинского района приходиться стоят в пробке от остановки «Военный городок» на улице Трактовой. Затор начинается уже перед Иркутным мостом.

Автомобили «стоят» на улицах Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского, Гоголя, Профсоюзная, Челнокова, Касьянова и Румянцева. По сообщения сервиса Яндекс.Пробки затор образовался из-за ДТП в правом ряду на Глазковском мосту.

- У остановившегося на мосту автомобиля пробило колесо, - рассказали «КП» очевидцы. – За последние две недели таких происшествий там было уже несколько. Сами попадали в такую ситуацию.

Также небольшие заторы есть на ул. Декабрьских Событий, ул. Пискунова, ул. Урожайная.

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