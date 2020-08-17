Четыре дня плутал в тайге заблудившийся сибиряк Фото: Яна ЛИСИНА

Счастливое спасение, не иначе. Заблудившегося в тайге 49-летнего мужчину нашли спасатели. Для этого им пришлось прочесать километры леса. Эта история началась после того, как в полицию поступил звонок. Полицейские приняли сообщение о том, что сторож, ушедший с лесоделяны в 8 км от села Байша, не появился спустя сутки в селе Половинка – конечной точки своего пути.

«К поиску полицейские приступили сразу же, вскоре присоединились волонтеры, спасатели, работники лесничества», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Найти мужчину удалось только на четвертые сутки. Сотрудники ОВД разыскали совсем в другой стороне, в 15 км от обозначенного места.

«Я все это время ел ягоды грибы, прятался от медведицы с медвежатами», - рассказал полицейским сторож.

Кроме того, мужчина изранил все ноги, так как обувь потерял. Полицейские накормили мужчину и передали родственникам.

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