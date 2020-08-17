Еще 108 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области ежедневный прирост числа заразившихся COVID-19 все еще больше сотни. Так, сегодня, 17 августа, стало известно еще о 108 подтвержденных диагнозах. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло до 15 664.

«Госпитализированными остаются 760 пациентов, 40 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 1943 человека с коронавирусом лечат амбулаторно».

За сутки выздоровели 29 человек, всего же медикам удалось помочь 12 708 заболевшим COVID-19. Увы, и в нашем регионе не обошлось без жертв. Региональные власти сообщили, что за минувшие сутки скончался еще один пациент от коронавируса. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 253: из них 173 умерли от COVID-19, еще 80 инфицированных от сопутствующих или иных тяжелых заболеваний.

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