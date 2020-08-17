Еще один пациент скончался от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области 17 августа сообщил о смерти еще одного пациента от коронавируса. Общее число жертв в регионе с начала пандемии – 253: причиной смерти 173 инфицированных стал COVID-19, еще 80 зараженных скончались от других тяжелых болезней либо сопутствующих заболеваний. Также на сегодняшний день еще 40 пациентов в медучреждениях Приангарья – в тяжелом состоянии.

«В больницах остаются 760 пациентов с диагнозом COVID-19», - сообщает Оператвиный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Амбулаторное лечение продолжают получать 1943 заболевших».

За сутки диагноз подтвердился еще у 108 человек. Общее число случаев заражения в области – 15 664. Радует, что из них уже большинство – 12 708 – уже выздоровели. За сутки поправились 29 сибиряков.

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