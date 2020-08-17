События в Белоруссии, UFC и смерть Валентины Легкоступовой: что интересовало иркутян за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области на минувшей неделе пользователи Интернета интересовались событиями в Белоруссии. Кстати, последние новости на 17 августа о протестах в этой стране можно прочитать в сегодняшнем материале корреспондента «КП» Дины Карпицкой.

Также сибиряки продолжают интересоваться спортом. Если на позапрошлой неделе в топе были запросы о футболе, то за минувшие семь дней пальму первенства перехватили бои по смешанным единоборствам UFC. Фанаты зрелищ искали прямые трансляции из Лас-Вегаса.

В минувшую пятницу стало известно о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, знаменитой исполнением песни «Ягода малина». Одно из последний интервью звезды 80-х можно прочесть здесь.

Еще жители Иркутской области, по данным Яндекса, интересовались матчем команд «ЦСКА» и «Тамбов», который закончился со счетом 2:1. Узнавали все про Медовый спас, смотрели мультики и читали о новинках кино, таких как фильм «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли.

На последних строчках топа снова оказался футбол: матчи Лиги чемпионов – встречи «Манчер Сити» с «Лионом», «Барселоны» с «Баварией».

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