Четырехлетний мальчик выпал из иномарки в Ангарске во время аварии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Беспечность родителей, не пристегнувших ребенка в автомобиле, привела к беде. Малыш пострадал в автомобильной аварии, которая произошла под Ангарском. Подробности ДТП сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Как выяснилось, на проспекте Ленинградский столкнулись два автомобиля одной марки «Тойота Ипсум», и одна из машин опрокинулась.

"В опрокинувшейся автомашине в момент ДТП на заднем пассажирском сидении находился не пристегнутый 4-летний ребенок. Мальчик выпал из иномарки через заднее боковое окно. С травмами он был госпитализирован в городскую детскую больницу. По факту происшествия проводится проверка", - сообщают подробности в полиции региона.

Родителям малышей в который раз напоминают, что использование ремней безопасности и детских кресел в случае аварии способно спасти жизнь и сберечь здоровье ребенка. Поэтому пренебрегать этими правилами нельзя.