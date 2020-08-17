93-летний ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз, аферисты не постеснялись забрать деньги у 93-летнего пенсионера из Ангарска. Они узнали, что в 2016 году пожилой мужчина занял малознакомому человеку 150 тысяч рублей, однако тот так и не вернул долг. Преступники представились пострадавшими от нечестного должника, и предложили пенсионеру взамен получить компенсацию в 600 тысяч рублей. При этом они поставили условие. Потребовали заплатить налог в 13%, то есть 78 тысяч рублей. Поверив в эти сказки, жена ангарчанина отправилась в банк, и перевела всю сумму.

На следующий день аферисты вновь позвонили супругам, и сообщили, что один из жителей Ангарска, которому полагается такая же компенсация умер. Так как наследников у него нет, то полагающуюся ему компенсационную выплату в 1 300 000 рублей можно якобы получить паре пенсионеров. В этот раз размер налога составил уже 169 тысяч рублей. Пожилой ангарчанин выполнил и эту просьбу, снова перечислив деньги на тот же счет.

Но и на этом преступники не успокоились. Они пригласили пенсионеров, у которых и без того вытянули крупную сумму на встречу, чтобы получить компенсацию. Но, по состоянию здоровья мужчина прийти не смог. Мошенники перезвонили ему вновь и сумели убедить, что для дальнейшего получения компенсации нужно будет оплатить еще 247 тысяч рублей. То, что их обманывают жена ангарчанина поняла, когда увидела, что они перечисляют деньги на счет физического лица.

- По этому факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз просим жителей Приангарья чаще проводить беседы со своими пожилыми родственниками и рассказывать им способы мошенничества.