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Рыбак из Ангарска зацепил удочкой линию электропередач и погиб от удара током

Мужчина скончался до приезда врачей
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
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Рыбак из Ангарска погиб от удара током, зацепив удочкой линию электропередач

Рыбак из Ангарска погиб от удара током, зацепив удочкой линию электропередач

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедией закончился поход на рыбалку для 47-летнего жителя Ангарска. Днем, 16 августа мужчина вместе с другом приехал порыбачить на искусственный водоем. Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он стал забросывать удочку и зацепил ею линию электропередач. В тот же момент он получил сильный удар током. От полученной травмы, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

- По факту гибели ангарчанина проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз советуют рыбакам-любителям быть внимательными и соблюдать меры безопасности вблизи линии электропередач.

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