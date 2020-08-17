Подросток застрял на скале в Листвянке

Момент спасательной операции. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

О том, что в поселке Листвянка, на скале над Каменным пляжем застрял подросток, спасателям сообщили случайные прохожие. Оказалось, что 14-летний школьник прогуливался по берегу Байкала и решил попробовать покорить скалу без всякого снаряжения. Правда, скалолаз из него не получился. Парень не рассчитал свои силы и не смог взобраться на вершину. Вскарабкавшись на осыпной ненадежный склон, он застрял на покатой полочке в неудобном положении, в котором и ждал спасателей, которые приехали к нему из поселка Никола.

- Он сидел на высоте 30 метров, - рассказал спасатель первого класса Байкальского поисково-спасательного отряда Олег Педенко. – Я спустился к нему при помощи альпинистского снаряжения. Надел на него каску, страховочную систему и вместе мы спустились вниз.

Школьник находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели передали подростка матери, которая пообещала провести с ним разъяснительную беседу.