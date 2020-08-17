Студента обязали вернуть деньги, потраченные на его обучение в вузе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Договор на целевое обучение в вузе - популярный способ получить образование. Особенно, если будущий студент - не круглый отличник и не победитель Олимпиад. Пройти на бюджет сложно, учиться платно - дорого. А если учесть, что после окончания вуза предприятие еще и гарантирует рабочее место - вообще хорошо. Одно плохо - планы иногда меняются. Именно это и произошло со студентом из Шелехова, который к третьему курсу раздумал работать на заводе.

" По условиям договора с заводом студент - заочник принял на себя обязательства по окончании университета проработать на заводе не менее трех лет по полученной специальности. После трехлетнего обучения он был переведен на другую специальность на основании личного заявления. При этом договор не предусматривал возможности изменения специальности", - уточняют обстоятельства в пресс-службе шелеховского городского суда.

Затраты завода на обучение студента, который передумал работать на заводе, составили 88 тысяч рублей. Относительно немного. Но немного только потому, что несостоявшийся инженер - заочник и отучился за счет компании только 2 года. Житель Шелехова в суде согласился с тем, что понесенные затраты надо компенсировать.