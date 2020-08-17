5-летний мальчик сгорел заживо на пожаре в Тайшетском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В небольшом поселке Юрты Тайшетского района пожар в двухэтажном брусовом доме унес жизнь 5-летнего мальчика. Трагедия произошла 17 августа, в 16 часов на улице Советская. К моменту приезда спсателей, из горящего здания эвакуировались трое человек, двое из них дети. Обгоревшее тело еще одного ребенка нашли под завалами дома, когда огонь был потушен.

- Проводится проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Как рассказали в региональном МЧС, точные причины пожара выяснятся после работы дознавателей.

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