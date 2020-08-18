Расчесывать коз и кроликов приглашает иркутян Зоосад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День волонтера в Зоосаде пройдет в ближайший четверг, 20 августа. Сотрудники зоопарка приглашают иркутян поухаживать за любимыми питомцами. Если вы всегда мечтали посмотреть, как проходят будни у сотрудников зоопарка – это время пришло.

«Волонтерам нужно будет пропалывать клумбы, поливать цветы, мести дорожки, вычесывать шерсть у коз и кроликов, прибирать хозяйственную зону и выполнять другие несложные задания», - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде.

Сами работники Зоосада уверяют, что такая работа дарит им отличное настроение и позитивную энергию. Хотите попробовать? Помогать нужно будет весь день с 11.00 до 18.00 или хотя бы полдня с 11.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00.

«Условия участия: возраст от 16-ти лет, ответственность, внимательность, отсутствие аллергии на животных», - говорят специалисты. – «Нужно сразу надеть или взять с собой удобные одежду и обувь, которые не жалко испачкать».

Кстати, если в этот четверг у вас не получится (участие смогут принять лишь 10 человек) – не расстраивайтесь. В Зоосаде обещают сделать эту акцию еженедельной – по четвергам.

Обязательна запись по телефону:

8-914-89-96-163