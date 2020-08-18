Бесплатные тренировки на свежем воздухе «Зеленый Фитнес» начались в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске начались бесплатные тренировки в рамках всероссийского спортивного проекта «Зеленый Фитнес». В прошлые годы они начинались с начала лета, но в этом году из-за пандемии коронавируса, начать заниматься получилось только сейчас.

Все желающие смогут присоединиться к тренировкам от иркутских инструкторов. Так, в эту среду, 19 августа, на занятие Зумбой всех приглашают лицензированные тренеры Кристина Забегаловская и Анастасия Девнина.

«Тренировка пройдет на площадке в микрорайоне Солнечный (недалеко от ледокола «Ангара»)», - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – «Начало – в 19.00 часов».

Упражнения, которые будут выполнять на занятии, рассчитаны на разный возраст и различный уровень физической подготовки. За расписанием тренировок можно следить здесь.

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