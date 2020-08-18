Бесплатные тренировки на свежем воздухе «Зеленый Фитнес» начались в Иркутске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Иркутске начались бесплатные тренировки в рамках всероссийского спортивного проекта «Зеленый Фитнес». В прошлые годы они начинались с начала лета, но в этом году из-за пандемии коронавируса, начать заниматься получилось только сейчас.
Все желающие смогут присоединиться к тренировкам от иркутских инструкторов. Так, в эту среду, 19 августа, на занятие Зумбой всех приглашают лицензированные тренеры Кристина Забегаловская и Анастасия Девнина.
«Тренировка пройдет на площадке в микрорайоне Солнечный (недалеко от ледокола «Ангара»)», - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – «Начало – в 19.00 часов».
Упражнения, которые будут выполнять на занятии, рассчитаны на разный возраст и различный уровень физической подготовки. За расписанием тренировок можно следить здесь.
Читайте также:
Подросток застрял на скале в Листвянке. Он сидел и ждал помощи на высоте 30 метров (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08