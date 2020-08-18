Еще у 111 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом 18 апреля. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 111 сибиряков. Так с начала пандемии было выявлено уже 15 775 зараженных. К счастью, большинство из них – 12 926 (+218 за минувшие сутки) – уже выздоровели.

«Госпитализированными остаются 736 пациентов, 37 из них - тяжелые», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 1856 человек получают необходимое лечение амбулаторно».

У несчастью, 18 августа стало известно о смерти еще 4 зараженных. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе скончались уже 257 инфицированных: смерть 177 из них наступила из-за COVID-19, еще 80 умерли от сопутствующих коронавирусу или иных тяжелых болезней.

Читайте также:

Студента обязали вернуть деньги, потраченные на его обучение в вузе. Заочник из Шелехова по собственной инициативе перевелся на другую специальность (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08