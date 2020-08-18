Четыре пациента скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О смерти еще 4 пациентов от новой коронавирусной инфекции 18 августа сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 257 заразившихся. Из них 177 умерли от коронавируса, еще 80 пациентов – от сопутствующих заболеваний или иных тяжелых болезней. Также известно, что на сегодняшний день в больницах региона еще 37 человек находятся в тяжелом состоянии.

«Общее число подтвержденных случаев заражения в Приангарье на 18 августа – 15 775, за сутки диагноз подтвердился еще у 111 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Выздоровели за сутки 218, всего медикам удалось вылечить 12 926 человек».

В больницах 18 августа остаются 736 пациентов, еще 1856 сибиряков лечат амбулаторно.

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