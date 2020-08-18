14-летняя девочка выпала из машины во время аварии под Ангарском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четырнадцатилетняя девочка выпала на дорогу через боковую дверь "Тойоты". Авария, в которой столкнулись две иномарки, произошла на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" недалеко от Ангарска. Подробности ДТП сообщают полицейские.

"Сообщение об аварии на автодороге Р-255 «Сибирь» поступило в полицию вчера около 10 часов утра. В Ангарском районе столкнулись автомобили «Санг-Йонг-Мусо» и «Тойота-Витц». В результате происшествия травмы получили жительницы Черемховского района: 24-летняя водитель и 14-летняя пассажир «Тойоты»", - уточняют в ГУ МВД по Иркутской области.

Школьница не была пристегнута ремнями безопасности и во время столкновения выпала на проезжую часть. С травмами машина "Скорой" отвезла ее в больницу. По счастью, 7-месячный ребенок, который находился в той же машине во время аварии, не пострадал. Его мама посадила в специальное детское кресло.