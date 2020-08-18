Поиски рыбака идут в тайге на севере Иркутской области . Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На поиски рыбака из Нижнеилимского района, который приехал к родным в дальнюю деревню Бур на Катанге и пропал, вылетел вертолет МЧС. Розысками человека в труднодоступной тайге будут заниматься пять профессиональных спасателей БПСО.

"По предварительной информации, житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошел рыбачить на реку Чангиль и не вернулся. Расстояние от населенного пункта до водоема примерно 20 километров. Поисковые работы, организованные местными жителями, результатов не дали", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Не исключено, что рыбак мог просто заблудиться в глухой тайге и тогда вылет спасателей на его поиски - реальный шанс на спасение.