Суворовское училище должно быть открыто в Иркутске 1 сентября 2021 года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Работа над созданием в Иркутске Суворовского училища идет полным ходом. Напомним, что с предложением открыть в столице региона такое учебное заведение к Президенту России Владимиру Путину обратился глава Приангарья Игорь Кобзев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетив недавно Иркутскую область, заявил, что решение по строительству училища принято.

А накануне по поручению Игоря Кобзева в правительстве Иркутской области прошло заседание рабочей группы по этому вопросу, которое провел глава регионального кабмина Константин Зайцев.

- Суворовское училище должно быть открыто 1 сентября 2021 года, - подчеркнул председатель правительства области. - Сроки сжатые. Сейчас мы только на начальном этапе, но ко всем вопросам нужно подходить с максимальной ответственностью и оперативностью.

Военное учебное заведение разместится на территории бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища. Строить будет Минобороны РФ, Иркутская область обеспечит инфраструктуру, необходимые коммуникации. В ближайшее время пройдет совещание, где специалисты обсудят потенциальную мощность теплотрассы.

В это время жители Иркутской области уже задают вопросы о том, как можно поступить в Суворовское училище. Пока известно, что учебное заведение рассчитано на 560 человек и стать курсантом можно будет по итогам конкурсного отбора.

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