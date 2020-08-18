Больницу в Тулуне откроют к 1 сентября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В пострадавшем от прошлогоднего наводнения Тулуне построили новую больницу. Объект сдадут в эксплуатацию через две недели, а 1 сентября медучреждение уже должно начать прием пациентов.

Накануне степень готовности нового инфекционного отделения оценили исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Напомним, что корпус на 28 коек возводили в рамках социального партнерства.

- Этот объект очень важен для жителей всей Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Наш социальный партнер в очень короткий срок сделал практически невозможное – построил новый инфекционный корпус с современным оборудованием. Объекта такой мощности нет нигде в регионе, и сейчас наша задача - обеспечить его высококвалифицированными кадрами. В августе мы вводим в Тулуне новое жилье для работников бюджетной сферы - учителей, врачей. Для работы в новом медучреждении будем привлекать лучших специалистов. Как отметил Герман Греф высококвалифицированная медицинская помощь - одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона.

– Именно поэтому мы взяли на себя строительство современной больницы в Тулуне, и строим ее в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители города смогут проходить здесь лечение, - сказал он.

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