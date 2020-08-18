Магазин товаров "для взрослых" в Иркутске открыл детскую игровую комнату.

Все для клиентов и все во благо клиентов. А если клиент отправился в магазин, пардон, товаров для взрослых и... прихватил с собой малышей, то и для них надо создать условия. Ну и потом. Вот идет, скажем, папа с детьми на прогулку. А в салон, где продают всяческие "горячие штучки", он и не планировал заходить. И тут видит - детская комната. Да еще бесплатная ( для покупателей). Что сделает отец семейства? Может, сдаст ребятишек на руки аниматору, а сам - отовариваться.

" - Ко мне обратились жители микрорайона Солнечный с жалобой - недалеко от школы № 47 детская игровая комната соседствует с магазином для взрослых, - сообщил в Фейсбуке глава Октябрьского округа Иркутска, где и возник чудо-сервис, Владимир Преловский. - Причем судя по всему владелец - одно лицо. Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет. "

Одним словом, "новаторскую" идею владельца заведения, которым пообещал бесплатный вход в детскую комнату ребятишкам покупателей магазина, жители района не одобрили. Не одобрил и глава округа.

"Первые принятые меры - это внесение магазина в список мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. Это даст возможность контроля и наложения штрафа в случае нарушения, но основании закона Иркутской области", - отметил он.

Уже направлены все необходимые обращения - в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру, и остальные компетентные органы.