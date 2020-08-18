Пожарные учения прошли в новом ледовом дворце «Байкал». Фото: правительство Иркутской области

В новом ледовом дворце «Байкал», который должен открыться в Иркутске уже в августе, прошли первые учения спасателей. По легенде МЧС, в арене загорелось серверное помещение, и огонь начал перекидываться на кабинеты второго этажа.

Личный состав аварийно-спасательной службы Приангарья прибыл на условный пожар спустя 17 минут после получения сигнала. Со второго этажа ледового дворца, с помощью альпинистского снаряжения они спасли двоих «пострадавших». Специалисты в газодымозащитных костюмах проверили помещения ледового дворца, эвакуировали людей и тушили здание. Кроме спасателей, в учениях приняли участие врачи скорой помощи, и медицины катастроф.

- Сотрудники отработали слаженно, - прокомментировал заместитель начальника отряда экстренного реагирования по поисково-спасательным работам Пожарно-спасательной службы Приангарья Тимофей Развозжаев. - Оперативно и профессионально выполнили свои обязанности по спасению людей.

Напомним, что уже в сентябре в ледовом дворце «Байкал», который вмещает 6 тысяч зрителей, пройдут матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Ну а в октябре арена примет главное событие года в мировом бенди – чемпионат мира среди мужских команд.

Добавим, что такие учения во дворце далеко не последние. Они будут проводиться регулярно, чтобы спасатели как следует изучили арену и ориентировались там в экстренной ситуации.